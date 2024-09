Si terrà mercoledì 25 settembre alle ore 15,30, il saluto inaugurale agli studenti del corso serale, da parte della dott.ssa Irene Esposito, Dirigente dell’I.P.S.S.S. Morvillo-Falcone, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico.

L’evento vedrà anche la partecipazione della dott.ssa Patrizia Carra, Dirigente del CPIA di Brindisi in cui sono incardinati tutti i corsi serali, della dott.ssa Maria Convertino, Dirigente dell’I.I.S.S. Salvemini di Fasano, della Prof.ssa Carmela Passaro, Responsabile Corso serale e degli studenti ed ex studenti.

L’istruzione scolastica per gli adulti ha un’importanza cruciale per lo sviluppo personale, sociale e professionale delle persone, poiché consente di colmare lacune formative e di accedere a nuove opportunità.

Investire nell’istruzione non è solo un modo per crescere professionalmente, ma anche per ricostruire la fiducia in sé stessi, ampliare le proprie prospettive e trovare nuove opportunità. È un atto di coraggio e determinazione, che consente di guardare avanti con maggiore fiducia, aprendo nuove porte e possibilità per il futuro. Anche di fronte a sfide e difficoltà, l’apprendimento permette di reinventarsi e andare avanti con resilienza.

L’istruzione degli adulti ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, in particolare, in istituti come il Morvillo Falcone dove in poco tempo, accanto all’indirizzo socio sanitario, è stato attivato l’indirizzo moda con una popolazione scolastica letteralmente raddoppiata rispetto al passato.

Non è mai troppo tardi per imparare, non è mai troppo tardi per ricominciare!