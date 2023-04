Mercoledì 5 aprile torna a San Donaci l’appuntamento con la tradizionale Fiera di San Vincenzo Ferrer, che segna un ulteriore passo in quell’iter di condivisione da tempo avviato dall’Amministrazione Comunale con il Distretto Urbano del Commercio Terre del Negroamaro. Un percorso finalizzato al potenziamento del processo di valorizzazione delle componenti storiche e tradizionali caratterizzanti l’identità del Paese, sulle quali si fonda l’attrattività del Territorio e dalle quali si parte per la rivitalizzazione urbana.

La 99^ edizione della Fiera si presenta in una veste ricca di appuntamenti. Nata in passato come rinomata mostra mercato del bestiame in concomitanza con i festeggiamenti per il Santo Patrono, San Vincenzo Ferrer, è oggi una vera e propria occasione di promozione e visibilità, una giornata di festa fondata sulla valorizzazione del territorio sandonacese, dei suoi prodotti, delle sue aziende e dei profili che si sono distinti nei diversi ambiti, durante l’anno trascorso. Introdurre novità non vuol dire dimenticare la tradizione, difatti anche quest’anno l’Amministrazione è riuscita, grazie alla partecipazione degli allevatori, a riproporre in calendario la suggestiva sfilata di cavalli e carrozze.

Ma ancora, il Distretto ha promosso all’interno della manifestazione molteplici iniziative d’intrattenimento per famiglie, ma anche per un pubblico più ricercato di amatori e giovani. Sarà presente per l’occasione un mercatino di hobbisty con un’esposizione di prodotti artigianali, da collezione, antiquariato, home made; nel pomeriggio, tre ore piene di divertimento per bambini con mascotte, trampoli, trucca bimbi, palloncini, bolle giganti e baby dance e, dopo l’importante momento delle premiazioni, lo show della compagnia comica salentina I Malfattori fino a concludere con la scoppiettante esibizione della giovane formazione sandonacese Inopportuno.

Durante la giornata si avvicenderanno tornei e competizioni sportive a cura delle società locali.