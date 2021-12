Si fa festa mercoledì 8 dicembre al Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi. La giornata si aprirà con visite guidate condotte dal personale della Associazione Le Colonne alle ore 10 e alle ore 11. Nel pomeriggio, invece, a partire dalle 15, si terrà l’iniziativa dal titolo “Le tradizioni di Natale”. Mamma, papà, nonni, zii e bambini potranno sfidarsi a colpi di quiz e tombola all’insegna della cultura, in un contesto unico. Questo appuntamento sarà un’ottima opportunità per trascorrere una giornata festiva in compagnia, per vincere un allettante, quanto ghiotto, bottino natalizio, ma principalmente per conoscere e divertirsi con il patrimonio culturale.

Info e prenotazione obbligatoria al numero 379.2653244 o all’e-mail segreterialecolonne@gmail.com. Posti limitati!