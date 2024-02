L’Associazione “BRINDISI CUORE” è entusiasta di annunciare l’attesissimo appuntamento mensile del “Mercoledì di Brindisi Cuore” per l’edizione A.S. 23/24. L’evento, dedicato all’Educazione alla Salute, si terrà mercoledì 7 febbraio 2024, alle ore 18:00 presso l’Auditorium “Prof. Nicola Brienza” del Polo Universitario V. Valerio, ex OSPEDALE DI SUMMA. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione imperdibile per approfondire tematiche cruciali legate alla prevenzione e alla salute cardiovascolare.

Nuove Frontiere della Salute Cardiovascolare

Il Dr. Paolo PANUNZIO, Presidente dell’Associazione “Brindisi Cuore”, insieme al Dr. Gianfranco IGNONE, Presidente del Comitato Tecnico dell’Associazione, hanno organizzato una serie di incontri che presentano argomenti nuovi, importanti novità diagnostiche, curative e di prevenzione. La scelta degli argomenti si basa sull’interesse espresso dai partecipanti nelle precedenti edizioni, garantendo un approccio accessibile a tutti.

La finalità fondamentale dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione alla lotta contro le malattie cardiovascolari. Durante l’incontro, saranno diffusi messaggi ed informazioni sui corretti stili di vita e forniti utili strumenti di prevenzione per tutelare la propria salute. L’Associazione si vanta di aver costruito nel corso degli anni un valido e saldo rapporto con Soci, Professionisti sanitari e Volontari impegnati nella PREVENZIONE E CURA delle patologie cardiovascolari.

La Cultura della Prevenzione

Il Presidente Dr. Paolo Panunzio sottolinea l’importanza di comportamenti sani quali seguire una dieta equilibrata, praticare moderata attività fisica, smettere di fumare e assumere correttamente i farmaci prescritti dai medici. Questi comportamenti, sottolinea il Dr. Panunzio, possono fare la differenza e rappresentano un problema culturale su cui bisogna intervenire.

L’incontro del “Mercoledì di Brindisi Cuore” del 7 febbraio vedrà la partecipazione della Dr.ssa Maria Milo, Dirigente Medico di Cardiologia presso l’Ospedale Perrino di Brindisi. La serata sarà dedicata all’approfondimento delle “Tecniche di immagini nella diagnosi delle cardiopatie”.

Partecipazione e Coinvolgimento

Alla fine di ogni singolo incontro, sarà possibile chiedere chiarimenti e consigli, nonché proporre nuovi argomenti da trattare nel corso del prossimo Anno Sociale 2024/25. L’Associazione “Brindisi Cuore” conta sulla partecipazione attiva e l’interesse della comunità per rendere ogni incontro un momento di condivisione e apprendimento.

Diffondete la Notizia!

Il Presidente Dr. Paolo Panunzio invita calorosamente tutti i cittadini a partecipare e diffondere la notizia dell’evento. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Elisabetta Rodio al numero 340 7807855.