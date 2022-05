La nuova versione dello strumento agevolativo della Regione Puglia che incoraggia l’avviamento di impresa sarà il protagonista assoluto del prossimo evento organizzato da CNA Brindisi, Case di Quartiere e The Qube in programma mercoledì 1 giugno alle 17.00 presso Molo 12 Coworking & Maker Space a Brindisi – Vicolo Guerrieri, 7.

Dal 2014, l’obiettivo di NIDI è sempre stato quello di supportare l’autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro e, mai come adesso, è il momento di rimettersi in gioco, rinnovarsi e mettere in atto nuove strategie e nuove risorse.

La nuova versione di NIDI, presentata lo scorso 15 febbraio, è stata rielaborata proprio per incoraggiare la nascita di nuovi business offrendo importanti agevolazioni e investimenti – tra i 10 e i 150 mila euro – cuciti su misura per ognuna delle quattro categorie di destinatari individuate: imprese giovanili, imprese femminili, imprese turistiche e le nuove imprese costituite almeno per il 50% da persone in condizione di svantaggio lavorativo.

Dopo i saluti istituzionali di Giulio Gazzaneo, Consigliere Comunale di Brindisi delegato a Palazzo Guerrieri, Fabio Longo, Componente Presidenza Provinciale CNA Brindisi e Vanessa Coppola, Financial Manager di The Qube saranno con noi per condividere tutti i dettagli relativi allo strumento agevolativo Antonella Vincenti, Vice Presidente di Puglia Sviluppo e Lorenzo Minnielli, Program Manager di Puglia Sviluppo nonché Responsabile del Bando Nidi – Nuove Iniziative d’Impresa.

A moderare l’evento sarà Sonia Rubini, Direttore Provinciale di CNA Brindisi.

Iscrizioni evento

su EventBrite -> tinyurl.com/2p9yr6za

