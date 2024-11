Per rendere più coinvolgenti e partecipative le imminenti festività natalizie di fine anno, l’assessorato alle attività produttive del Comune di Mesagne ha organizzato il primo concorso “Mesagne Addobba il Natale”. Il concorso è aperto gratuitamente a tutte le attività commerciali del territorio comunale, dai negozi di vicinato ai ristoranti e bar, fino alle associazioni locali e agli artigiani.

L’obiettivo non è solo quello di decorare con luci e addobbi natalizi, in modo creativo le vetrine e i locali interni delle attività commerciali, ma creare anche un’atmosfera capace di attrarre residenti e visitatori, incentivando l’economia locale.

“La Confesercenti della provincia di Brindisi – dichiara Stefania Semeraro, responsabile Confesercenti per la città di Mesagne –sostiene con entusiasmo tale iniziativa, tesa a promuovere sia lo spirito di intraprendenza di tutti gli esercenti in un periodo festoso come è quello del Santo Natale, che i giusti valori etici, culturali e storici delle nostre realtà locali, senza dimenticare l’importanza e la necessaria presenza del negozio di vicinato”. Per tutto questo Confesercenti invita i propri associati di Mesagne a partecipare a questa bella iniziativa, contribuendo a rendere ancora più caloroso il clima natalizio delle prossime settimane”.

La partecipazione richiede la presentazione di un allestimento visibile dalla pubblica via, che dovrà essere realizzato con materiali di qualità e rispettando l’ambiente. La giuria, composta da esperti nominati dal Sindaco, valuterà gli allestimenti in base a criteri di eleganza, originalità e integrazione con il contesto urbano. Previsto anche un piccolo premio-rimborso spese per il miglior allestimento.

Per partecipare al concorso è necessario inviare il modulo di iscrizione entro le ore 12.00 di venerdì 13 dicembre 2024. Il modulo può essere richiesto agli uffici SUAP del Comune di Mesagne o scaricato dal sito internet del Comune e inviato sia via email o con PEC, oppure consegnato presso l’ ufficio protocollo del Comune di Mesagne.

Comunicato Stampa

Confesercenti della Provincia di Brindisi