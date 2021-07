La Provincia di Brindisi in festa per Vito Dell’Aquila, che ha vinto la Medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Tokyo.

Ad esultare per la sua straordinaria vittoria c’è soprattutto la città del campione, che con le imprese di Vito rivive il trionfo di Carlo Molfetta, Oro olimpico a Londra nel 2012.

“E – ricorda una nota dell’Amministrazione Comunale – ripercorre le emozioni per i numerosi successi dei tanti campioni che la scuola di taekwondo “New Marzial”, attraverso il team guidato dal maestro Roberto Baglivo, ha allenato in anni di intensa attività agonistica.

“Vito è un ragazzo straordinario. La sua educazione, improntata ai migliori valori dello sport e della vita, è un esempio straordinario per i giovani della sua età e per una città che è orgogliosa di lui. La sua medaglia rappresenta il giusto riconoscimento per i tanti sacrifici sopportati e per la grande passione sportiva che coltiva sin da bambino. Il suo traguardo vale molto per tutti noi”, ha dichiarato il sindaco Antonio Matarrelli, emozionato per la vittoria del giovane atleta e suo primo fan. Il nome di Mesagne, che nell’ex scuola media “Marconi” ospita il Centro Federale di Taekwondo, si lega sempre più alla pratica di una disciplina sportiva che al nome della città associa l’eccellenza di una pratica esercitata ai massimi livelli, che vede così arricchire il prestigioso palmarès degli onori.

“Complimenti a Vito, alla sua meravigliosa famiglia e ai suoi allenatori: attendiamo il suo rientro per festeggiare nel miglior modo possibile e consentito”, ha concluso il primo cittadino.

Mesagne, che dimostra ancora una volta di meritare il titolo di capitale italiana del taekwondo, si prepara ad accogliere Vito al suo ritorno. A braccia aperte, per stringerlo nella bandiera azzurra e in quella della città.

I complimenti a Vito Dell’Aquila, al suo staff e alla sua famiglia arrivano anche da Riccardo Rossi, presidente della Provincia di Brindisi.

Scrive Rossi su facebook: “Che gioia il primo oro italiano delle Olimpiadi è per la provincia di Brindisi e va al mesagnese Vito Dell’Aquila per il taekwondo.

Forza azzurri, evviva Mesagne, Vito ci porta nella storia.

Grazie!”

Felice anche Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: “Grandissimo Vito dell’Aquila prima medaglia d’Oro italiana nel taekwondo a Mesagne, da Brindisi, dalla Puglia a portare in alto il tricolore d’Italia.

Orgogliosi di te!!!”