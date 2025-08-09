MESAGNE IN LIRICA : LA MAGIA DEI DUETTI
Il 12 agosto ore 21,30 – Sagrato della Chiesa Madre
Premio “Pasimeni” ad Andrea Siano
La rassegna “MESAGNE IN LIRICA”, organizzata dall’associazione Harmony, giunta all’ 9^ edizione, quest’anno è dedicata ai duetti – LA MAGIA DEI DUETTI – un classico della musica lirica.
Gli artisti impegnati saranno:
IL TRIO MAUGREGIOMUSIC
Formato da
IL SOPRANO ANTONIA GIOVE
IL BARITONO CIRO GRECO
LA PIANISTA CINZIA MAURANTONIO
Presenterà la serata COSIMO SARACINO.
L’ass. Harmony ed il Sindaco del Comune di Mesagne, in accordo con la famiglia Pasimeni, consegneranno il 7° Premio di laurea “Prof. Luigi Pasimeni” .un neo-laureato presso i conservatori di Puglia.
Il premio verrà assegnato al giovane mesagnese ANDREA SIANO, laureato col massimo dei voti e la lode presso il conservatorio “Piccinni” di Bari in PIANOFORTE E IN COMPOSIZIONE , inoltre nel 2025 ha conseguito ulteriore specializzazione in Composizione presso la prestigiosa Accademia “Santa Cecilia” di Roma e due premi internazionali in Belgio ed in Francia.
Il Presidente

