MESAGNE IN LIRICA : LA MAGIA DEI DUETTI

Il 12 agosto ore 21,30 – Sagrato della Chiesa Madre

Premio “Pasimeni” ad Andrea Siano

La rassegna “MESAGNE IN LIRICA”, organizzata dall’associazione Harmony, giunta all’ 9^ edizione, quest’anno è dedicata ai duetti – LA MAGIA DEI DUETTI – un classico della musica lirica.

Gli artisti impegnati saranno:

IL TRIO MAUGREGIOMUSIC

Formato da

IL SOPRANO ANTONIA GIOVE

IL BARITONO CIRO GRECO

LA PIANISTA CINZIA MAURANTONIO

Presenterà la serata COSIMO SARACINO.

L’ass. Harmony ed il Sindaco del Comune di Mesagne, in accordo con la famiglia Pasimeni, consegneranno il 7° Premio di laurea “Prof. Luigi Pasimeni” .un neo-laureato presso i conservatori di Puglia.

Il premio verrà assegnato al giovane mesagnese ANDREA SIANO, laureato col massimo dei voti e la lode presso il conservatorio “Piccinni” di Bari in PIANOFORTE E IN COMPOSIZIONE , inoltre nel 2025 ha conseguito ulteriore specializzazione in Composizione presso la prestigiosa Accademia “Santa Cecilia” di Roma e due premi internazionali in Belgio ed in Francia.

