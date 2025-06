L’attesa è quasi finita e cresce il fermento per la XII edizione di “Mesagne in Moda & Show”, un evento che si conferma tra gli appuntamenti più prestigiosi del settore nel panorama pugliese. La manifestazione è pronta a incantare il pubblico sabato 28 giugno nella suggestiva Piazza Orsini del Balzo a Mesagne, a partire dalle ore 21.

La serata, curata in ogni minimo dettaglio, promette un mix esplosivo di moda, spettacolo e divertimento. A guidare il pubblico nella scintillante kermesse saranno due volti noti del piccolo schermo: il carismatico Beppe Convertini, affiancato dalla grazia e bellezza di Raffaella Ligorio.

Il palco di piazza Orsini del Balzo ospiterà un parterre di ospiti eccezionali, pronti a regalare momenti indimenticabili. Tra questi, spiccano la comicità irresistibile del cabarettista Pino Campagna e l’emozionante tributo alla grande Mina di Michela Borgia. Non mancheranno, inoltre, altre sorprese e presenze arricchiranno ulteriormente lo spettacolo.

Col patrocinio dell’Amministrazione comunale, “Mesagne in Moda & Show” si conferma vetrina d’eccellenza per la creatività e l’innovazione. Protagonisti saranno giovani e interessanti talenti, stilisti affermati, brand che hanno fatto dell’innovazione un marchio e aziende del territorio – e non solo – che si distinguono per la loro originalità e l’alta qualità delle loro creazioni. Un’occasione unica per ammirare le ultime tendenze e scoprire le eccellenze del Made in Italy e del talento locale.

Sfilate di moda, cabaret e musica si fonderanno in un appuntamento incredibile che abbina l’arte della moda al puro intrattenimento, il tutto in una delle piazze più affascinanti della Puglia. L’ingresso per assistere è gratuito e si accede su invito.