Nella mattinata odierna, il personale della Polizia di Stato, a seguito di alacri accertamenti investigativi su alcuni furti di automezzi avvenuti nelle scorse settimane, organizzava mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei furti e dei reati predatori, durante i quali, nella mattinata odierna, gli operatori del Commissariato di P.S. di Mesagne riusciva ad individuare e rinvenire, ben occultati tra la fitta vegetazione in agro di Mesagne nei pressi della Strada Provinciale 80 che collega Mesagne a Brindisi, due automezzi oggetto di furto.

Nello specifico il primo automezzo, un Citroen Jumper era stato asportato in Francavilla Fontana nei primi giorni di ottobre, mentre il secondo, un Fiat Ducato era stato asportato nella nottata odierna, poche ore prima del rinvenimento, in San Vito dei Normanni.

Sul posto si portava anche personale della Polizia Scientifica per i sopralluoghi e i rilievi tecnici per il proseguo dell’attività investigativa.

Al termine degli accertamenti, gli automezzi venivano riconsegnati ai legittimi proprietari.