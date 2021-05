Presso la sede del Comando di Polizia Municipale di Mesagne, stamattina il sindaco Antonio Matarrelli ha consegnato gli encomi agli agenti che si sono distinti nella loro attività.

I riconoscimenti sono stati conferiti alla presenza del segretario comunale, Domenico Ruggiero, del comandante Teodoro Nigro e dell’assessore al Personale, Maria Teresa Saracino, ai sovrintendenti capo Maurizio Camassa, Antonio Denitto, Vito Ducani, Alberto Maruccia, Gabriella Monaco, Franco Rolli, Giuseppe Tortorella; ai sovrintendenti Antonio Stanisci e Anna Turco e a due vice sovrintendenti, Anna Carrieri e Antonella Rossetti.

Sono tutti degni di nota gli interventi registrati, per i quali l’azione dei Vigili è risultata preziosa ai fini della risoluzione di criticità che avrebbero potuto determinare gravi conseguenze alle persone direttamente coinvolte, e che – in alcuni casi – sono serviti a scongiurare pericolosi effetti ai danni di più soggetti. Diversi gli episodi di soccorso che hanno riguardato, nello specifico, le categorie sociali più fragili, la rimozione di un tavolo di ferro pendente da un ponte e l’intervento per fermare un’auto che procedeva contromano in direzione Brindisi.

“Per aver svolto con prontezza, umanità e professionalità il proprio dovere a favore dei cittadini e della comunità tutta”, ha dichiarato il primo cittadino nell’intervento con cui ha ringraziato tutti i componenti del corpo di Polizia Municipale per l’impegno quotidiano svolto sul territorio, utile ad assicurare vicinanza alla popolazione e ad assolvere funzioni spesso complesse. Così come è stato garantito, in particolare, nel lungo periodo di pandemia.

“Apprezzo l’attenzione che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di rivolgere agli agenti insigniti, come segnale per un lavoro svolto al servizio di una città molto vivace e attenta e che da parte dei mesagnesi è ricambiato con sentimenti di fiducia e collaborazione”, ha commentato il comandante Nigro.