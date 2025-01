Sarà l’«Impressionismo italiano» con gli sguardi alla Francia dei protagonisti il tema della prossima grande mostra che Micexperience, rete d’Imprese, nell’ambito del progetto Puglia Walking Art, organizzerà in primavera nel castello di Mesagne secondo il consolidato connubio tra pubblico e privato che ha portato a lusinghieri risultati di pubblico e critica anche per la mostra «G 7 – Sette secoli di arte italiana», appena conclusa.

L’annuncio della prossima performance è avvenuto questa mattina, nel Municipio di Mesagne, nel corso della conferenza stampa conclusiva della sopra citata mostra, alla quale sono interventi il sindaco di Mesagne, on. Antonio Matarrelli, il consigliere delegato alla Cultura del Comune di Mesagne, avv. Marco Calò, il presidente della Rete Micexperience, dott. Pierangelo Argentieri.

«Sembrava ieri quando annunciavamo l’imminente inizio della programmazione della mostra del G7, che è stata sicuramente una grande cavalcata per conseguire un grande risultato: quello di rilanciare Mesagne e il suo castello e tutta l’organizzazione made in Puglia sul palcoscenico delle grandi mostre, confermando e superando le posizioni raggiunte – ha esordito Argentieri -. Il problema e l’opportunità insieme di questo progetto è quello di continuare a crescere nei contenuti e nella qualità».

In effetti oltre 17mila visitatori, il 50% dei quali proveniva da fuori provincia, il 30% dal Brindisino, con il restante 20% equamente diviso tra visitatori italiani provenienti da altre regioni d’Italia e visitatori stranieri, attestano l’esperienza appena conclusa al vertice delle grandi mostre in Puglia e segnalano l’evento per ulteriori e positive peculiarità.

La mostra “G 7 – Sette secoli di arte italiana” infatti, ha svolto un notevole ruolo sociale perché gli ingressi liberi a portatori di disabilità sono stati un considerevole numero e molto apprezzati sono stati anche i laboratori didattici riservati alle scolaresche di ogni ordine e grado come notevoli consensi hanno ottenuto le tante manifestazioni collaterali organizzate nel corso dell’estate scorsa e culminate, fra l’altro, nella serata “Enigma Leonardo” e nei diversi “aperimostra” apprezzati dal pubblico di ogni età.

«L’evento ha avuto importanti meriti in termini di ricadute culturali, economiche e sociali – ha commentato il sindaco Antonio Matarrelli -. Parliamo della mostra includendo le iniziative collaterali che si sono svolte intorno ai grandi nomi dell’arte italiana degli ultimi sette secoli. Ad attestarlo sono i numeri finali e le presenze registrate, ma anche i dati da cui si evince una partecipazione trasversale di appassionati d’arte e studiosi, visitatori di ogni età e scolaresche, che hanno ammirato i 51 capolavori e l’allestimento all’interno del quale sono stati valorizzati esprimendo giudizi unanimi di gradimento».

«La mostra “Sette secoli d’arte italiana” si è rivelata un evento all’altezza delle aspettative, consolidando la credibilità di un percorso che in questi anni ha dato molto alla città – ha chiosato Marco Calò, consigliere comunale delegato alla Cultura e al Turismo -. Mesagne ha ricambiato l’interesse mediatico, l’apprezzamento degli addetti ai lavori e dei numerosi visitatori, mostrandosi orgogliosa e matura rispetto alla gestione di una iniziativa così prestigiosa».

E da oggi si guarda già ai prossimi mesi ed alla mostra sull’Impressionismo italiano. «Sicuramente la prossima mostra, che è già in cantiere, chiuderà anche un ciclo significativo del progetto Micexperience – ha dichiarato Pierangelo Argentieri -, nel contempo anticiperà un’altra necessità che il territorio avverte che è quella di produrre arte. Insomma, non soltanto far apprezzare l’arte, che è già fondamentale sia per le occasioni di turismo legate al circuito delle mostre, che abbiamo messo in campo con la collaborazione della comunità di Mesagne e non solo, vista l’adesione di Francavilla Fontana al progetto Puglia Walking art, ma anche necessità di creare spazi per la produzione di arte contemporanea. Ed uno degli obiettivi del nostro progetto – ha proseguito –, oltre alla realizzazione di due grandi mostre nel circuito Puglia Walking Art, sarà quello di lanciare un grande concorso biennale di arte, in cui daremo spazio ai giovani talenti e la Puglia, con apertura non solo “mediterranea” ma allargata ancora ai territori vicini, può essere un palcoscenico giusto per la creatività artistica, perché l’arte non deve solo contemplare quanto è già accaduto, ma deve essere strumento di comunicazione moderno, deve trascinare verso il futuro, con un presente che non è semplicemente legato al passato, ma capace di produrre contenuti nuovi».

Resta valido e vincente il connubio pubblico-privato ed il supporto di chi investe «in bellezza». «Il contributo che si offre ad una comunità abbraccia un ampio spazio valoriale e con questa prospettiva il centro Omega ha ritenuto di offrire il proprio apporto per affermare questa profonda connessione con la nostra comunità», ha detto la responsabile della comunicazione del Centro medico Omega fra gli sponsor dell’evento. «La manifestazione ha portato Mesagne ad affermarsi come eccellenza culturale a livello nazionale ed internazionale e il nostro impegno è volto a sostenere la nostra comunità rafforzando questo connubio straordinario tra l’arte, la cultura e la collettività. Il centro Omega – ha concluso Di Monte – profondamente radicato sul territorio, è in prima linea a supporto di manifestazioni perché l’arte, la cultura, la bellezza facciano da volano e accrescano sentimenti di comunione».