MESAGNE – 12 settembre 2025. Il Castello Normanno Svevo diventa teatro di un appuntamento inedito per il mondo enologico pugliese: il Primo Master del Susumaniello, concorso promosso da AIS Puglia e dedicato al vitigno originario della Terra di Brindisi ed uno dei più identitari della regione.

La competizione, riservata ai sommelier AIS, prenderà il via alle 14.00 con la prova scritta e culminerà alle 18.00 con la finale aperta al pubblico, in cui i tre migliori concorrenti si sfideranno in degustazioni, prove di servizio e comunicazione. In palio, oltre al titolo, un montepremi complessivo di 1.000 euro e la targa speciale “Miglior Comunicatore del Susumaniello”.

La giornata proseguirà con “Susumaniello in Festa”, dalle 19.30 in Piazza Orsini, dove il vino protagonista dell’evento incontrerà eccellenze gastronomiche del territorio in un percorso di degustazione aperto agli appassionati.

Durante la serata sarà proclamato il vincitore del Trofeo.

L’iniziativa conferma l’impegno di AIS Puglia nella valorizzazione del Susumaniello, vitigno storico che oggi rappresenta una delle sfide più interessanti dell’enologia regionale.

Per informazioni, regolamento e modalità di partecipazione al concorso: www.sommelierpuglia.it.