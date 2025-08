In copertina c’è la “Passeggiata sul Bosforo (Rose de thé)” di Edoardo Tofano: un’opera di straordinario impatto fra le oltre 150 di una performance considerata unica in tutta Italia: la Grande Mostra di Mesagne. È stato pubblicato il catalogo della Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà”, evento curato dalla prof. Isabella Valente, docente nell’Università di Napoli Federico II, ed organizzata da Micexperience Rete di Imprese, assieme a Regione Puglia e Comune di Mesagne e, in ottemperanza al protocollo d’Intesa “Puglia Walking Art”, prodotta da Reinassance srl. Ora ad accogliere i visitatori della mostra, allestita nelle Sale nobili del castello normanno-svevo di Mesagne (Brindisi), c’è anche questo splendido volume di 336 pagine, curato dalla stessa prof. Valente e pubblicato da “Perlearti edizioni” con un prezzo di copertina di 70 euro e proposto in mostra a 35 euro, cioè scontato del 50%.

“Una grande mostra prevede sempre un catalogo ben fatto, perché non solo di essa resti memoria, ma sia segno tangibile di ciò che di nuovo e di unico la mostra ha proposto ed è utile per il prosieguo degli approfondimenti sui temi della mostra stessa”, ha detto Pierangelo Argentieri, ideatore del protocollo Puglia Walking Art, che nella prefazione al catalogo scrive: “È giunto il momento, tra pittura e scultura, di una profonda immersione nel movimento dell’Impressionismo, caratterizzato dalla rappresentazione della realtà attraverso la luce e il colore, con un’attenzione particolare agli effetti momentanei e fugaci. È il momento di soffermarsi su come quella temperie artistica abbia rivoluzionato la pittura e influenzato profondamente le arti visive successive e non di meno considerare quanto vasto sia stato questo movimento e come abbia davvero inciso anche sul nostro modo di pensare”.

Il Catalogo si apre con un notevole saggio introduttivo della curatrice, la prof. Isabella Valente, la quale in “Inseguendo la libertà. Il ‘mal comune’ di artisti italiani ed europei nella seconda metà del XIX secolo” delinea il panorama storico-artistico e gli orizzonti culturali dell’esperienza artistica proposta. “Il segno comune di questa stagione – scrive nel saggio – si può, quindi, rintracciare proprio in quella ricerca di libertà individuale divenuta fattore primario nel percorso di ciascun artista, sprontato dai tempi che erano decisamente improntati a un veloce cambiamento, soprattutto sociale”.

La stessa docente – con ulteriori contributi di illustri firme quali Nicola Barbatelli e Stefano Bosi, Rosario Caputo e Cristina Casero, Federica De Rosa ed Elisa Larese, Leo Lecci e Renato Miracco e Rosa Romano d’Orsi – propone altri saggi in catalogo. Le schede di regesto sono curate da Sara Cenatiempo, Rosa Esmeralda Partucci, Alberto Pirro, Fedela Procaccini, Luisa Sefora, Rosaria Puca, Santina Serraino e dalla stessa Isabella Valente, mentre la bibliografia è a cura di Sara Cenatiempo e Fedela Procaccini.

La Grande Mostra è patrocinata da Federalberghi, Aeroporti di Puglia e Camera di Commercio di Brindisi-Taranto con concessione di contributo.

Mobility partner è Ferrotranviaria spa; Sponsor sono: D’Agostino Costruzioni generali Spa; Groupama Assicurazioni, che ha curato la copertura assicurativa dei visitatori e ha bandito un concorso a premi fra gli stessi; Omega Centro diagnostico di Mesagne; HDL Srl società leader nella logistica; Green Thesis Group; Fer.Metal Sud. Sponsor tecnici sono: ETRA, Habitat Azzarito e Spreach Outdoor Concept. La Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo, da Monet a Boldini. Artisti in cerca di libertà” è supportata da due società leader nel rispettivo settore: Vivaticket per le attività di biglietteria e Ears Srl per le audioguide.

La Grande Mostra, che chiuderà il 26 novembre prossimo, osserverà i seguenti orari: lunedì 17.00 – 22.00; dal martedì al venerdì 9 – 13 /17 – 22; sabato e domenica 9 – 13/ 17 – 23.