Domenica 20 Agosto

– Dario Muci presenta “Racconti Magici e Canti Popolari”, lo spettacolo dedicato a Italo Calvino a cento anni dalla nascita dello scrittore. L’iniziativa è organizzata dalla libreria “Spazio d’autore” ed è patrocinata dal Comune di Mesagne nell’ambito del cartellone degli eventi estivi. Dario Muci, esperto cantore e conoscitore delle tradizioni popolari, incanterà con la sua voce e la sua chitarra, trasportando gli spettatoti nell’immaginario sospeso e senza tempo delle fiabe, per rendere omaggio ad uno dei più grandi narratori della letteratura italiana ed europea. L’iniziativa si svolgerà in piazza Commestibili alle ore 21.30, ingresso libero.

– Il magistrato Nicola Gratteri presenta a Mesagne il suo ultimo libro dal titolo “Fuori dai confini. La Ndrangheta nel mondo”, un’opera scritta a quattro mani con il saggista Antonio Nicaso. L’incontro, organizzato dal SAP – Sindacato Autonomo di Polizia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Mesagne, si svolgerà in piazza Orsini del Balzo alle ore 20. Modera il giornalista Gianmarco Di Napoli. L’ingresso è libero.

Lunedi 21 Agosto

Il concerto dei “Logico 2.0”, tribute band di Cesare Cremonini, si terrà lunedì 21 agosto in piazza Orsini del Balzo e vedrà schierata la formazione al gran completo, 16 elementi tra musicisti e staff tecnico. Si presenteranno al pubblico con un’esperienza musicale che coinvolge l’ascoltatore a 360 gradi, offrendo uno spettacolo dinamico e autentico, attraverso un indimenticabile viaggio in compagnia dei migliori successi del cantautore bolognese. “Siamo davvero orgogliosi di riabbracciare tutti nella nostra Mesagne dopo una serie di concerti fuori dalla Puglia. Ed è per questo che ci auguriamo di vivere un’esperienza meravigliosa all’insegna della buona musica e di poter condividere in tanti il piacere di stare insieme”, fanno sapere i componenti della band. Start alle ore 21, l’ingresso è libero.

Martedi 22 Agosto

Il 22 agosto, il rinomato Ciccio Riccio in tour farà tappa a Mesagne presso la suggestiva piazza Orsini del Balzo. L’evento, che prenderà il via alle 21:00, promette di regalare momenti indimenticabili e l’ingresso sarà completamente gratuito. Lo spettacolo, curato dai DJ di Ciccio Riccio, ospiterà una varietà di talenti, tra cui l’artista internazionale Haudicii, celebre per il successo “Dragostea Din Tei” e la famosa cantante degli anni ’90, Neja, che insieme al dj Sandro Toffi si esibiranno in uno speciale dedicato agli anni ’90 per una notte. Tra gli ospiti anche il noto cantautore napoletano Livio Cori, riconoscibile anche per il suo coinvolgimento nella celebre serie TV “Gomorra”. L’evento vedrà la partecipazione di Cesko degli Apres la Class, che presenterà il suo progetto “The Voice Armada”.

Non mancherà l’energetica presenza di Ignazio Deg, la cui canzone “Tutti di Fretta” sta facendo ballare le piazze della puglia. Inoltre, il palco ospiterà numerosi talenti emergenti, tra cui Fivezerofive, Senzacri, Epicoco, Kvstrid e Nakay. La serata sarà arricchita dalla partecipazione delle nonne più famose del web, Nonna Ncetta e Graziella, insieme agli esilaranti sketch del comico Gianni Bekkalossi. Un’esperienza unica che trasformerà piazza Orsini del Balzo in un palcoscenico vivace e coinvolgente. Saranno presentate anche le accattivanti coreografie dell’acclamata Street School Academy, guidata dal Maestro Teddy Wigga. L’evento sarà condotto dal patron di Ciccio Riccio, MM, e dall’art director Ziza, garantendo un’atmosfera coinvolgente e indimenticabile. Non mancate questa straordinaria occasione di divertimento e talento!