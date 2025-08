Martedì 5 agosto, dalle 20:30 in piazza Orsini del Balzo, MesagnEstate fa un viaggio nel tempo per celebrare un’icona della storia locale: la leggendaria discoteca Barbablù. Con l’evento speciale “Barbablù 50+2”, rivivremo i gloriosi anni ’70 e le serate indimenticabili che hanno fatto ballare, sognare e innamorare migliaia di giovani e adolescenti, non solo mesagnesi.

In una serata che profuma di nostalgia, con sonorità e un’atmosfera capaci di segnare un’epoca, sul palco si alterneranno le Sisters Queen, finaliste del programma RAI “The Voice”, e i Disco Industries. La serata proseguirà con il DJ Set di Domy e Alex, pronti a far scatenare il pubblico con i ritmi di anni mitici per la musica e le speranze di un mondo che stava cambiando.

A rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente, ci sarà la performance delle ballerine della Street School Hip – Hop Academy di Brindisi.

Il divertimento è assicurato.