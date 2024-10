Per il mese della prevenzione della Donna, Apulia Diagnostic propone visite specialistiche ed esami a prezzi speciali.

Ottobre è il mese dell’anno in cui si promuovono screening e controlli dedicati alla prevenzione delle malattie legate all’universo femminile e non solo. Apulia Diagnostic, da sempre in prima linea per la prevenzione femminile, vuole farsi ancora una volta portavoce del messaggio e rimarcare l’importanza di una corretta e completa prevenzione, ponendosi al fianco di tutte le donne con dei pacchetti speciali a loro riservati. La tempestività nella diagnosi è fondamentale perché permette di ridurre la mortalità in modo significativo.

Prevenzione Senologica:

Visita senologica + ecografia € invece di € 100

Visita senologica + ecografia + mammografia € 135 invece di € 160

Visita senologica + ecografia + mammografia + densitometria ossea € 180 invece di € 215

Prevenzione Ginecologica:

Visita ginecologica + ecografia € 110 invece di € 132

Visita ginecologica + ecografia + Pap Test € 140 invece di € 165

Visita ginecologica + ecografia + HPV € 170 invece di € 200

Prevenzione Menopausa:

Densitometria ossea (DEXA) + visita ginecologica + ecografia + Pap Test € 185 invece di € 220

Prevenzione senologica e ginecologica: tutto quello che c’è da sapere

È ormai noto come, oltre a uno stile di vita sano (caratterizzato da un’alimentazione equilibrata e un’attività fisica regolare), i controlli periodici in ambito senologico e ginecologico giochino un ruolo fondamentale nella prevenzione dei tumori.

Quali sono le visite e gli esami a cui una donna dovrebbe sottoporsi?

Tumore al seno: la prevenzione è tutto

Il tumore al seno è la patologia oncologica più diffusa nelle donne; negli ultimi decenni la frequenza nella diagnosi di questa neoplasia è aumentata costantemente, anche se associata a una riduzione della sua mortalità.

Visite ed esami di prevenzione giocano un ruolo cruciale in questo senso: l’identificazione precoce di eventuali lesioni mammarie di natura tumorale (quando sono ancora molto piccole e in fase iniziale) consente infatti la messa in atto di interventi efficaci e tempestivi che possono determinare possibilità maggiori di guarigione.

La visita senologica

Non bisogna aspettare di rivolgersi a uno specialista senologo solo in caso di comparsa di dolore al seno o secrezione dai capezzoli, o quando con l’autopalpazione si avvertono delle formazioni insolite. La visita senologica dovrebbe diventare un appuntamento annuale per tutte le donne, e certamente indispensabile qualora vi siano in famiglia casi di tumore alla mammella. La visita è assolutamente indolore e viene condotta in associazione a indagini diagnostiche strumentali importanti per una corretta valutazione e che giocano un ruolo chiave in ambito preventivo. Queste sono l’ecografia mammaria e la mammografia 3D in tomosintesi.

La visita ginecologica

Il primo strumento utile ad ottenere una diagnosi precoce delle patologie ginecologiche è rappresentato dalla visita ginecologica, a cui ogni donna dovrebbe sottoporsi periodicamente – anche in assenza di disturbi o di sintomi – a partire dall’inizio dell’attività sessuale.

Le visite saranno più frequenti (secondo l’indicazione dello specialista) nelle pazienti con patologie ginecologiche o con casi di tumore del collo dell’utero in famiglia.

Prevenzione in Menopausa

La menopausa non è una malattia ma un momento fisiologico della vita della donna, che coincide con il termine della sua fertilità. Lo scompenso ormonale, causato dalle ovaie che diminuiscono la produzione di estrogeni, genera nella maggior parte delle donne svariati disturbi che possono comunque essere curati al fine di garantire una buona qualità di vita.

In genere si verifica tra i 45 e 55 anni di età, ma non sono rare menopause precoci o tardive. Le conseguenze più importanti del calo degli estrogeni sono: L’aumento del rischio cardiovascolare (infarto cardiaco, ictus cerebrale, ipercolesterolemia) e le patologie osteoarticolari, l’osteoporosi. Per molte donne, infatti, un’appropriata terapia ormonale, pianificata e monitorata con cura, può aumentare la vita media e migliorare, in modo significativo, la qualità di vita degli anni postmenopausali.

