Cade a Cologne la Junior Fasano, superata per 31-24 dalla Metelli nella gara valida per la 7^ giornata di ritorno della Serie A Gold.

La parità regge fino al 7’ (4-4), con i locali che staccano gli avversari con un primo break di tre reti (7-4 al 13’), ma a rivelarsi decisivo è il successivo parziale realizzato tra 18’ e 23’, quando i franciacortini si portano dal 10-7 al 15-7, annichilendo i biancazzurri, decisamente in giornata negativa.

Chiusa la prima frazione sul 16-9, la formazione lombarda gestisce senza particolari affanni anche gran parte della ripresa, toccando anche il +9 al 43’ (23-14). Solo nell’ultima parte del match la Junior riesce a mettere pressione alla compagine allenata da Davide Campana, ricucendo fino al -5 del 22’ (26-21), ma non andando oltre nella rimonta. La Metelli nei minuti conclusivi torna infine sul +7 (30-23 al 58’), divario sul quale si conclude l’incontro (31-24).

Il massimo campionato si fermerà nel prossimo weekend per lo stage della Nazionale, con i fasanesi che torneranno in campo tra le mura amiche sabato 28 marzo, quando affronteranno la Raimond Sassari.

“Non sono certamente soddisfatto di questa prestazione – dichiara il tecnico della Junior Vito Fovio – Ci è mancata fame e grinta, con i nostri avversari che hanno lottato più di noi. Il destino è ancora nelle nostre mani in ottica Play-Off, ma dobbiamo svoltare subito, prendendoci tutti le responsabilità, da me come tecnico al più giovane degli atleti”.

Tabellino

Metelli Cologne-Junior Fasano 31-24 (16-9 p.t.)

Metelli Cologne: Albanini, Krantz, Manenti, Florio 7, Bozzoli 1, De Angelis 3, Trkulja, Barbariga 1, Arena 4, Knezevic 11, Pasquali, Piceni 1, Perletti, Lancini 1, Rossi 1, Mombelli 1. All.: Davide Campana.

Junior Fasano: Rossa, Leban, Guarini 1, Corcione 1, Boggia 3, Dello Vicario Giacinti 1, Capozzoli 1, G. Somma 5, Marrochi 4, Brim Stefansson 5, Capozzoli 1, Beorlegui 1, Codina Vivanco 2. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Marcello Carrino – Stefano Pellegrino

Risultati della 20^ giornata: Raimond Sassari-Macagi Cingoli 36-26, Conversano-Cassano Magnago 25-31, Metelli Cologne-Junior Fasano 31-24, Publiesse Chiaravalle-Trieste 23-29, Pressano-Teamnetwork Albatro Siracusa 29-25, Sparer Eppan-Loacker Bozen Volksbank 25-30, Brixen-Alperia Black Devils 32-36.

Classifica: Cassano Magnago 36, Raimond Sassari 30, Teamnetwork Albatro 25, Junior Fasano 23, Loacker Bozen Volksbank 22, Trieste 21, Pressano 20, Conversano 19, Macagi Cingoli, Publiesse Chiaravalle e Metelli Cologne18, Brixen 13, Alperia Black Devils 11, Sparer Eppan 6.

Prossimo turno (28/03): Teamnetwork Albatro Siracusa-Sparer Eppan, Macagi Cingoli-Brixen, Loacker Bozen Volksbank-Metelli Cologne, Cassano Magnago-Publiesse Chiaravalle, Junior Fasano-Raimond Sassari (ore 19), Alperia Black Devils-Conversano, Trieste-Pressano.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO