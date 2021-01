I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di Milazzo (ME), per truffa.

In particolare, una studentessa del luogo ha denunciato alla citata Stazione Carabinieri che dopo avere pubblicato on–line un annuncio per la vendita di alcuni mobili, è stata contattata da un non meglio indicato uomo che, con raggiri, riusciva a farsi fare dalla ragazza una ricarica da 86,00 euro sulla propria carta prepagata postepay, successivamente risultata intestata al 25enne.