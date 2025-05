Oria (BR) – Pretendeva denaro con minacce e violenza, arrivando a colpire ripetutamente un familiare durante un’accesa lite. È stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Oria, supportati dall’aliquota radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, con l’accusa di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

L’intervento rientra in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, finalizzato alla prevenzione dei reati e al rafforzamento della sicurezza per la cittadinanza.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente il familiare dopo avergli chiesto insistentemente del denaro. Al rifiuto, sono partite le minacce e poi i colpi, sferrati in più parti del corpo della vittima. I Carabinieri, allertati tempestivamente, sono intervenuti bloccando l’aggressore e ponendo fine a un episodio di violenza che poteva avere conseguenze ben peggiori.

L’arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire eventuali precedenti episodi e fornire il necessario supporto alla vittima.

L’attività si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto dei reati contro la persona, in particolare in ambito familiare, che i Carabinieri stanno intensificando in tutto il territorio della provincia.