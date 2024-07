Si è svolta sabato 13 luglio la premiazione dell’edizione numero cinque del Premio Les Flaneurs Edizioni “Ludovica Castelli”,

dedicato alla memoria della giovane scrittrice siciliana prematuramente scomparsa, e indirizzato a tutti gli autori under 35.

A vincere quest’anno è stato il memoir del fasanese Marco Mancini, dal titolo “Mi raccomando, a mamma! Appunti di un caregiver”.

Questa la motivazione:

“Mi raccomando a mamma è un libro che fruga dentro l’anima di chi legge, un racconto da cui si esce trasformati.

Esplora il legame di un figlio con sua madre, la ferocia delle sfide che la vita li costringe ad affrontare,

e la tenacia dell’amore filiale che resiste anche al tempo e alla sua assenza.

Ma, pur partendo dal racconto di una esperienza individuale, riesce ad affrontare tematiche e ricreare atmosfere universali,

anche grazie a una sincerità mai autocensoria, commovente e irriverente insieme.

Per tutto questo, e per essere riuscito a costruire il suo memoir sull’eleganza di una narrazione

che danza sapientemente tra fiction e non fiction, Marco Mancini vince il premio Castelli 2024”.

Il romanzo esce in contemporanea oggi nelle librerie e su tutte le piattaforme digitali.

Titolo: MI RACCOMANDO, A MAMMA! APPUNTI DI UN CARGIVER

Autore: Marco Mancini

Editore: Les Flaneurs Edizioni

Collana: Montparnasse

Genere: Narrativa/Memoir

Pagine: 122

Prezzo: € 13,00

Data di uscita: 13/7/2024

Un giovane uomo, l’autore stesso, sceglie di rinunciare alla sua vita romana per tornare in Puglia a prendersi cura della madre, la quale, come si è scoperto all’improvviso, è gravemente malata. Dalla diagnosi di cancro al quarto stadio alle risate strappate negli ultimi istanti condivisi, dalla comparsa dei primi sintomi di un male che avanza prepotente all’urgenza di liberarsi di ogni segreto, Marco ripercorre a una a una le tappe di anni dolorosi (ma, per molti aspetti, anche luminosi) in cui ha dovuto affrontare, insieme al tumore che andava divorando la donna più importante della sua vita, anche sé stesso. Per imparare a riformulare i concetti di affetto, sacrificio, gioia, assistenza. Una testimonianza delicata e commovente, che, mentre si interroga sul ruolo del caregiver, ci ricorda che l’amore non si tira indietro di fronte a nessuna sfida: è disposto anche a lottare contro il tempo.

BIOGRAFIA

Marco Mancini (Fasano, 1990). Socio fondatore della LDM, società di servizi e comunicazione, è stato assistente legislativo per la XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati. Giornalista e digital creator, è laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Bari, conseguendo un master in Comunicazione e Digital Strategy. È laureando in Giurisprudenza all’Università G. Marconi di Roma. Ha dato vita nel 2023 al primo galà di beneficenza “Dica Trentatré – Lotta e cure contro il cancro” a supporto della ricerca e delle cure oncologiche. Ha preso parte alla stesura di diversi progetti di legge per la tutela dei diritti dei pazienti oncologici.

LA CASA EDITRICE

Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.