Di seguito l’intervento del Delegato provinciale FIDAL Brindisi Vito Miccoli in occasione delle cerimonia di premiazione al termine del Circuito podistico “Sulle Vie di Brento 2025” tenutasi ieri, 25 gennaio 2026, presso l’Hotel Montesarago di Ostuni

Dopo i saluti istituzionali al Presidente Regionale Fidal Eusebio Haliti che ha presieduto la cerimonia, al Consigliere Regionale Fidal Michele Cuoco, al Sindaco di Ostuni ed a Presidenti di tutte le società Vito Miccoli ha tenuto a ringraziare, dopo un anno di lavoro intenso, tutto lo staff Fidal Brindisi formato da: Michele Cuoco (fiduciario tecnico provinciale), Francesco Cecere (responsabile wise), Stefano Olive (segretario), Ivan Solazzo (vice delegato e responsabile area master), Sofia Antonio( responsabile settore giovanile) Valeria Didonna (rapporti con le istituzioni) e Paolo Zongolo (rapporti progetti scolastici), per aver lavorato con impegno e dedizione al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2025.

“Abbiamo lavorato per rilanciare l’Atletica Leggera nella provincia di Brindisi, partendo da una situazione difficile. Abbiamo dovuto riscrivere i regolamenti, lanciare nuove iniziative come il Cross Cup Brindisi e dare una nuova immagine agli eventi sotto egida FIDAL”

La priorità è stata ascoltare le esigenze delle società, delle famiglie, degli atleti e dei dirigenti, che sono il cuore del movimento dell’atletica leggera, aprendo alle società e creando rapporti di fiducia totale con i presidenti; lavorando in condizioni iniziali difficili ma, raggiungendo ugualmente risultati importanti e soprattutto condivisi.

Questo ha portato a:

– rilanciare il Circuito sulle Vie di Brento 2025 con un nuovo regolamento: 16 tappe itineranti nei luoghi più belli della nostra provincia, con numeri record di 7000 iscritti; una media incredibile di partecipanti per un contesto agonistico di livello provinciale.

-avviare una serie di attività federali presso l’impianto di Oria, portando in pista 400 bambini nelle 4 tappe del ”Tutti in pista”

rinnovare il sito internet, la comunicazione interna ed esterna, quella social e soprattutto creare una piattaforma di lavoro congiunta con tutti i dirigenti, per migliorare le collaborazioni e le condivisioni dell’informazione.

Tutto questo impegno, ha sottolineato il Delegato Miccoli, è da volontari fortemente convinti che l’atletica leggera sia uno sport divertente, inclusivo e formativo, che aiuti i giovani a crescere e a sviluppare le loro capacità fisiche e sociali; uno sport carico di valori alla stessa stregua di altri cosiddetti maggiori. Tant’è che si sta lavorando per rendere l’Atletica più accessibile e attraente anche proprio ai giovani, attraverso azioni di sensibilizzazione delle società, dialogando con le istituzioni scolastiche con cui già lo scorso anno si sono sviluppate sinergie, realizzando attività come i campionati di atletica leggera su pista, i cross, le corse campestri scolastiche ed i Giochi della Gioventù. A Brindisi, Francavilla, Latiano, Ostuni, Cisternino ci sono riusciti bene, ma tanto bisogna fare ancora.

I prossimi obiettivi della Fidal Brindisi, che oggi ha anche una nuova sede in piazza Crispi, 42 – piazzale della stazione – (tra l’altro con costi inferiori del 75% rispetto alla precedente sede), sono ridare vita all’impianto del Camposcuola “L. Montanile” di Brindisi, valorizzare ulteriormente la pista di Oria e organizzare sempre più eventi e di maggiore qualità.

Il ringraziamento finale del Delegato è andato alla Fidal Puglia che in tutto questo ci guida ed al Presidente regionale Eusebio Haliti che ha trascinato tutti in questa rivoluzione, in una nuova dimensione dell’atletica leggera pugliese ed alla Società Ostuni Runners che come vincitrice del trofeo Sulle Vie di Brento ha gradito ospitare la cerimonia nella propria città”