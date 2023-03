“Lo sport non è solo competizione e raggiungimento di obiettivi. È anche lealtà, correttezza, passione, voglia di vincere, forza di volontà e fiducia incondizionata: complimenti a Miriana Morciano che anche in questa occasione ha avuto successo a tutti i livelli.

E come si suol dire “punta sempre in alto e continuerai a vedere le stelle!”

Ed è proprio così.

Tutto vero. Nella giornata di domenica 5 marzo al termine di una gara a dir poco sensazionale Miriana Morciano tesserata con la società scherma Lame azzurre “maestri Zumbo” Brindisi sulle pedane di Montesilvano, sale sul podio conquistando il terzo posto parimerito con Sara Kowalczic ed accanto a spadiste del calibro di Rossella Fiamingo e Gaia Traditi rispettivamente prima e seconda classificata.

La 2^ Prova Nazionale Assoluti Spada – Zona 2 – Spada Femminile è stata letteralmente dominata dalla nostra Miriana e finale più meritato non poteva esserci. Risultati questi che, come ormai da alcuni anni a questa parte avviene per gli atleti di spicco, non passano inosservati agli occhi attenti e lungimiranti dei vertici federali. Aspettiamoci altre soddisfazioni.

Immensa la soddisfazione del team tecnico della società capeggiata dal Maestro Flavio Zumbo e dal Direttivo societario condotto dal presidente Alessandro Rubino. Il lungo e meticoloso lavoro svolto con dedizione su ogni singolo allievo e la formazione tecnica in continuo aggiornamento e perfezionamento fanno si che i risultati sperati, come questo arrivino. Purtroppo capitano anche le giornate no, infatti più sfortunate a questo giro le compagne di squadra Orlando Lucrezia (80^) Chiara Panzera (110^), Lotti Laura e de Sicot Carla (126° posto).

Simone Toscano ieri per la spada maschile 191°. Sicuramente sono già pronti per farsi valere al prossimo appuntamento agonistico in programma. Ad maiora.