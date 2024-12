Ancora una eccellente prestazione degli spadisti delle Lame Azzurre in questo weekend che li ha visti impegnati questa volta sulle pedane di Bastia Umbra nella prima prova di qualificazione nazionale Assoluti di spada femminile e maschile.

Nella prova femminile, in una gara da oltre duecento partecipanti , Miriana Morciano chiude al 24°posto, Chiara Panzera al 31° e Carola Calogiuri al 51°.

Nella prova maschile Samuele Di Coste si ferma al primo turno di e.d. Ottime nel complesso le prestazioni degli atleti della società Lame azzurre Maestri Zumbo che dopo questa prova mettono un’ipoteca sulla conquista del pass per i prossimi Campionati Italiani Assoluti di Bari.