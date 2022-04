Non ha deluso le attese della prima tappa di «Miss Summer Salento» 2022. Giunto alla 12^ edizione il concorso che porterà ad eleggere una vera e propria «ambasciatrice di bellezza del salento» è ripartito proprio a Pasquetta. Lunedì 18 aprile, la splendida pineta della Masseria Cillarese di Brindisi ha ospitato con successo la prima tappa 2022 della manifestazione ideata e creata da Marcello Altomare e Nico Fiore.

Le 12 ragazze in gara hanno conquistato tutti per personalità, portamento, eleganza e bellezza.

Un pomeriggio immerso nella natura, inserita nel più ampio contesto del Pic Nic, nel primo post Pandemia che ha visto la presenza di centinaia di persone e Bambini che non si sono fatti scoraggiare dal maltempo.

Gonfiabili animazione e dj hanno fatto da cornice al concorso di bellezza che ha visto emergere la giovanissima Laura Saracino di 24 anni di Francavilla Fontana (Br).

Oltre a Laura sono state insignite per l’occasione del Titolo di “Miss Summer Salento 2022 web” Fabiana Briganti 22 anni di Oria e “Miss Summer Salento Fotogenia 2022” Giusy Ciarfaglia di Triggiano in provincia di Bari.

E non è mancata nemmeno la presenza di Alessia Briganti “Miss Summer Salento 2021” eletta lo scorso agosto presso Il Villaggio Racar di Frigole (Le) e che ha capitanato la Giuria per l’occasione.

Entrambe le selezioni si sono svolte la scorsa stagione invernale nel rispetto delle restrizioni delle normative anticovid.

Fabiana e stata eletta attraverso una votazione online e Giusy presso lo studio Fotografico “Giuseppe bello Roma” sulla base di fotografie realizzate per l’occasione.

Le tre reginette della stagione 2022 costituiscono le prime tre concorrenti che solcheranno il palco della finale in fase di programmazione e prevista per la fine di agosto della imminente bella stagione.

L’evento dello scorso 18 Aprile ha costituito il primo dei tre previsti sempre nella prestigiosa Masseria. Già dal prossimo 25 Aprile e 1 Maggio saranno scelte le altre reginette che solcheranno il palco della finale di stagione seguendo lo stesso targhet targato Masseria Cillarese.