Le studentesse e gli studenti dell’Istituto “F.L.Morvillo Falcone” di Brindisi sono stati tra i protagonisti della Giornata Nazionale del Made in Italy, svoltasi presso l’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, su iniziativa del Comando Regionale della Guardia di Finanza e con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

L’iniziativa, inserita all’interno delle celebrazioni per la valorizzazione del Made in Italy, ha coinvolto una selezione di scuole del territorio pugliese, chiamate a rappresentare, attraverso diverse forme artistiche ed espressive, il patrimonio culturale, produttivo e creativo italiano.

Il “Morvillo-Falcone” ha partecipato con una sfilata di moda a cura degli alunne e alunni dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – settore moda. Gli abiti, interamente ideati, progettati e realizzati durante l’anno scolastico, hanno sfilato in passerella come vere e proprie opere d’arte tessile, simbolo di una generazione che guarda al futuro senza dimenticare le radici della tradizione artigianale italiana.

Ogni creazione ha raccontato una storia: dalle forme ai tessuti, dai colori alle linee, tutto è stato pensato per rendere omaggio al concetto di italianità. Un progetto che ha coniugato abilità tecniche, creatività e consapevolezza culturale, in perfetta sintonia con gli obiettivi dell’evento.

La sfilata ha riscosso grande apprezzamento tra il pubblico presente e le autorità, confermando ancora una volta il valore formativo delle esperienze che mettono al centro la scuola, il talento e l’eccellenza italiana. Un’ esperienza di grande valore tale da essere celebrata, anche, attraverso i canali ufficiali di comunicazione della Guardia di Finanza.