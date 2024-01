Confesercenti Brindisi si erge con fermezza contro l’episodio di violenza accaduto sabato sera nel centro cittadino e che ha scosso per davvero il cuore della nostra città.E’ forte pertanto la nostra solidarietà al giovane coinvolto nell’aggressione, augurandogli una pronta guarigione. La nostra associazione condanna con veemenza tale atto e tutti esprimiamo la nostra preoccupazione per la sicurezza dei cittadini, soprattutto durante le ore notturne.

È imperativo un intervento immediato per garantire la tutela della comunità, motivo per cui chiediamo alle autorità competenti di intensificare i controlli, creando un ambiente sicuro e tranquillo nel centro storico. La sicurezza rappresenta un pilastro essenziale per il benessere della città e Confesercenti Brindisi crede fermamente che un rafforzamento della vigilanza notturna sia cruciale per creare un ambiente accogliente per tutti e per vivere la città in modo sereno e gioviale, come è giusto che sia nelle ore di svago di una giornata.

In alcune circostanze degli anni scorsi, in particolare durante le festività natalizie 2021 e 2022, come Distretto Urbano del Commercio si intervenne con un appropriato servizio di sicurezza, grazie anche alla collaborazione fattiva e sostanziale del Comune di Brindisi. Pertanto, se c’è l’intenzione di ripetere questa iniziativa, Confesercenti è sempre pronta a partecipare ad un eventuale incontro.

La presenza costante delle forze dell’ordine non solo protegge i residenti, ma sostiene anche la vitalità degli esercizi commerciali che contribuiscono a rendere Brindisi un luogo dinamico e attrattivo. In sintonia con le preoccupazioni della società civile, Confesercenti Brindisi sottolinea l’importanza di politiche sociali adeguate, spazi di socializzazione e iniziative culturali per contrastare la devianza giovanile.

La Confcommercio di Brindisi esprime la propria ferma condanna nei confronti di chi pensa di costringere la città a vivere in un clima di violenza e di sopraffazione. Nei confronti della vittima dell’aggressione, invece, manifestiamo piena solidarietà, nella speranza che le sue condizioni di salute possano migliorare con il passare delle ore.

Quanto accaduto, in ogni caso, ci spinge a chiedere con sempre maggiore insistenza un aumento dei controlli, da parte delle forze dell’ordine, nelle aree del centro storico di Brindisi in cui insistono locali di intrattenimento serale e notturno.

Ovviamente non è con una limitazione degli orari di apertura che si combatte la violenza. Occorre, invece, un potenziamento del lavoro investigativo per poter individuare gli autori di queste bravate e quindi per potergli impedire di frequentare locali pubblici. A questo si deve aggiungere un presidio delle forze dell’ordine, mentre riteniamo che l’utilizzo di guardie giurate non possa essere preso in considerazione, se non per brevi e circostanziati periodi (vedi festività natalizie). Il tutto, anche allo scopo di non gravare ulteriormente sui gestori dei locali che possono essere considerati a tutti gli effetti – anche loro – vittime incolpevoli della presenza di teppisti nei luoghi della movida.