Lo scorso fine settimana si è tenuto a Roma, presso il Pazzo dei Congressi l’evento “NOVA” , l’atto conclusivo dell’assemblea costituente del Movimento 5 Stelle. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di attivisti, esponenti del mondo culturale e politico, e rappresentanti territoriali da tutta Italia, uniti dall’obiettivo comune di tracciare il nuovo corso del Movimento.

La delegazione del gruppo territoriale di Brindisi ha preso parte con entusiasmo a questa importante occasione, definendola un’esperienza unica e ben organizzata, in grado di coniugare formazione, confronto e spirito collaborativo. Durante i numerosi incontri e panel tematici, sono stati affrontati temi centrali per il futuro del Paese, dalla transizione ecologica alla giustizia sociale, con una particolare attenzione al coinvolgimento dei territori e alla partecipazione attiva dei cittadini.

Durante queste giornate la nostra delegazione brindisina ha avuto l’opportunità di potersi confrontare con altre realtà territoriali con cui ha condiviso le esperienze locali raccogliendo spunti utili da altre regioni, dimostrando come il lavoro dal basso sia un pilastro fondamentale per il Movimento.

NOVA ha sancito una vera e propria svolta nella storia del Movimento 5 Stelle, indicando con chiarezza la direzione del nuovo corso. La fase di rinnovamento avviata in questa assemblea costituente mira a consolidare i valori fondanti del Movimento, rafforzandone la struttura e puntando a una visione matura e proiettata verso iL futuro.

“Torniamo a casa con un bagaglio di idee ed esperienze che porteremo avanti sul territorio. NOVA non è stato solo un evento, ma un vero e proprio punto di partenza. Ora è il momento di tradurre questo entusiasmo in azioni concrete per il bene del Movimento e del Paese”.

Il futuro del Movimento 5 Stelle si costruisce ogni giorno, e la partecipazione attiva di ogni realtà territoriale sarà la chiave per affrontare con successo le sfide che ci attendono.

M5S BRINDISI