Si chiude con un saldo positivo per 566 unità il II trimestre 2024 per le imprese delle province di Brindisi e Taranto. Circostanza confortante, dopo i risultati non buoni dei primi tre mesi dell’anno in corso, ma resta il segno “meno”, nel complesso dell’area brindisino – tarantina di competenza della nuova Camera di commercio, su Attività manifatturiere (-15), Commercio (-53) e Istruzione (-1). Sono i numeri di Movimprese, analisi condotta da Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

«Il sistema imprenditoriale resiste, anzi, prova a crescere in entrambi i territori – commenta il Presidente dell’Ente camerale, Vincenzo Cesareo. I tassi sono incoraggianti: +0,58% per Taranto, +0,69% per Brindisi, con la crescita trainata dalle società di capitale. Guardando in prospettiva, a meno di ulteriori “terremoti”, potremmo avere anche un buon secondo semestre, ma dobbiamo prestare attenzione alle attività in difficoltà, agli ambiti nei quali il tasso di cessazione è più elevato ed alle grandi crisi territoriali. Detto in senso positivo, dobbiamo lavorare molto sulle opportunità e metterle a sistema, migliorando le condizioni nelle quali le imprese possono nascere e consolidarsi e cogliendo soprattutto le sfide della doppia transizione e di una radicale trasformazione dei territori in senso sostenibile».

Sotto quest’ultimo profilo, una crescita sempre elevata viene registrata per le società benefit italiane: +31,26% nel secondo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È il risultato dell’Osservatorio Camera di commercio di Brindisi – Taranto – Infocamere: la dashboard evoluta analizza trimestralmente il fenomeno benefit a livello nazionale e ne restituisce i dati principali, consentendo un costante monitoraggio di questa forma d’impresa che ormai ha raggiunto le 4.153 unità: «Sono in corso due ricerche di altissimo profilo con partenariati pubblico – privati particolarmente qualificati. Dopo l’estate – conclude il Presidente – saranno rilasciate analisi assolutamente inedite».

Ufficio stampa Camera di commercio Brindisi-Taranto