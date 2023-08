Movimento Regione Salento e Uguaglianza Cittadina di Brindisi annunciano l’adesione alla manifestazione di protesta promossa per il prossimo 24 agosto in riferimento alla ben nota vicenda-Edison.

“Si tratta di una decisione che abbiamo assunto in tanti e in maniera collegiale – affermano i consiglieri comunali Lino Luperti e Michelangelo Greco – con il chiaro intento di superare barriere e steccati ideologici per tutelare i reali interessi dei cittadini di Brindisi. Il principale obiettivo è quello di fare chiarezza su una vicenda da cui emerge che si è tentato ancora una volta di decidere in sede di Governo le sorti del nostro territorio, esponendo i cittadini a rischi sulla sicurezza ed in termini ambientali. Che sia questo solo l’inizio di un percorso che porti i brindisini a non dividersi quando si parla del proprio futuro”.