I Consiglieri Erminia Monteduro, Piero Solazzo, Alberto Liaci (capogruppo) e Pierluigi Pietanza annunciamo la nascita del nuovo gruppo consiliare di maggioranza, per il Comune di San Pietro Vernotico, denominato “Campo Progressista per San Pietro”, un progetto nato con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione democratica e migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa per la nostra comunità.

Il nuovo gruppo si propone di contribuire con rinnovato impegno al lavoro dell’Amministrazione-Argentieri, mettendo al centro dei propri obiettivi la condivisione delle decisioni e il coinvolgimento diretto dei cittadini nei processi decisionali. La formazione del Campo Progressista per San Pietro risponde a una richiesta di maggiore trasparenza e partecipazione, per garantire che ogni scelta amministrativa rispecchi le vere necessità e priorità della comunità.

Per tramutare le idee o proposte in azioni concrete è fondamentale migliorare l’efficacia nella programmazione amministrativa, razionalizzando la spesa pubblica e lavorando sulle entrate, sia sui tributi locali che nella ricerca di finanziamenti europei, nazionali e regionali, con l’obiettivo di creare nuovi servizi e potenziare quelli esistenti, avendo una strategia di sviluppo locale organica e sistemica, favorendo la nascita di nuove imprese e fornendo maggiori possibilità ai nostri giovani e migliori servizi di assistenza per i nostri anziani e per i cittadini in difficoltà.

Un altro aspetto fondamentale è avere un’identità politica chiara, ispirata ai valori del campo progressista e agli ideali di centro-sinistra. con particolare riferimento all’esperienza del progetto pugliese, che in questi 15 anni di governo ha portato la nostra regione ad essere una delle migliori del sud Italia, e non solo, nel campo dell’innovazione, del turismo e del diritto allo studio, costruendo delle alleanze organiche tra partiti e movimenti civici fondamentali per affrontare le nuove sfide e i problemi dei cittadini.

“Campo Progressista per San Pietro” si propone come un punto di riferimento per tutti coloro che riconoscono in questa area politica i propri valori e le proprie aspirazioni, promuovendo soluzioni innovative e solidali per il bene comune.

“La nascita di questo gruppo – afferma il Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, Mauro Vizzino – rappresenta una conferma del buon lavoro svolto in questi anni alla guida della nostra regione e della volontà di tanti consiglieri comunali di migliorare il collegamento tra le singole realtà cittadine e l’ente della Puglia. Con questi amici di San Pietro Vernotico ho già lavorato tanto per la crescita di questo comune, ma contiamo di fare ancora molto. Ed è questo il motivo per cui percorreremo altra strada insieme grazie ad una affinità di vedute sul futuro dei nostri territori”.

Il gruppo consiliare Campo Progressista per San Pietro si impegna a operare con trasparenza, inclusione e responsabilità, con l’obiettivo di costruire una comunità più forte e coesa. Siamo convinti che attraverso un dialogo aperto e costante con i cittadini e un lavoro di squadra all’interno dell’amministrazione potremo rispondere alle sfide del presente e del futuro con nuove energie e idee.

Campo Progressista per San Pietro