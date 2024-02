Condividere la passione per la squadra del cuore e diffondere i valori dello sport, stare assieme all’insegna dell’amicizia, unire le diverse realtà sociali dando a tutti la possibilità di seguire le partite, ospitare a Carovigno – Ostuni – San Vito de Normanni i grandi giocatori e dirigenti Juve del passato, sono solo alcuni dei principi fondanti della costituenda associazione senza scopo di lucro “JUVENTUS Club ALTO SALENTO, sezione Gianluca Vialli, CAROVIGNO – OSTUNI – SAN VITO”.

L’associazione ha inoltre un importante obiettivo identitario, motivo per cui richiederà come da statuto, di diventare JOF alla società JUVENTUS.

È per noi importante precisare che, come noto, nel variegato mondo del tifo juventino, vi sono varie realtà associative ed aderire a quelle già esistenti sul territorio sarebbe risultato conveniente e meno costoso.

Vogliamo invece, in modo visionario e con un significativo investimento umano ed economico, percorrere la strada più difficile, estremamente convinti della straordinaria forza della passione Juventina.

Siamo determinati nel non voler essere, nel rispetto di tutti, la sezione distaccata di nessuno, ma preferiamo diventare grandi con i nostri sacrifici e con le sole nostre forze.

Il CLUB rappresenterà, in modo autonomo, esclusivamente le comunità di Carovigno, Ostuni e San Vito dei Normanni.

Ambiamo a diventare la più grande realtà associazionistica Juve Club dell’ALTO SALENTO.

Al più presto sarà prevista l’inaugurazione del nuovo Club e grazie alla presenza di esponenti storici della tifoseria juventina tra i fondatori ci faranno visita e saranno con noi grandi dirigenti e calciatori juventini del passato.

Partecipa con noi, seguici!

FINO ALLA FINE, FORZA JUVE!