Nasce Ostuni to Live, il nuovo calendario condiviso dedicato al turismo esperienziale, frutto dell’intesa e della collaborazione tra l’Assessorato al Turismo del Comune di Ostuni, l’InfoPoint turistico e gli operatori culturali e turistici locali.

Il progetto raccoglie e organizza in modo organico e strutturato tutte le iniziative rivolte ai visitatori e alla comunità, offrendo un’ampia gamma di esperienze: escursioni naturalistiche, visite guidate nei principali siti di interesse storico, artistico e culturale, e attività immersive pensate per valorizzare le tradizioni locali, l’enogastronomia e le eccellenze del territorio.

“L’obiettivo – dichiara l’Assessore al Turismo, Niki Maffei – è offrire una programmazione chiara, coordinata e facilmente consultabile, capace di mettere in rete operatori, associazioni e realtà locali. Vogliamo evitare sovrapposizioni e garantire una proposta variegata e di qualità durante tutto l’arco dell’anno. Anche quest’anno le realtà della nostra città hanno risposto con entusiasmo all’avviso pubblico, finalizzato proprio all’individuazione e alla messa in rete dei servizi. Attraverso questo percorso intendiamo non solo migliorare l’esperienza dei visitatori, ma anche rafforzare l’identità turistica della città, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che valorizzi il patrimonio culturale e ambientale e generi nuove opportunità per il territorio con l’auspicio di creare le basi per un’offerta duratura e permanente nel tempo”

Il calendario Ostuni to Live si configura così come uno strumento chiaro, coordinato e facilmente accessibile per chi desidera scoprire e vivere la città. La segreteria organizzativa delle singole attività sarà curata dall’InfoPoint turistico di Ostuni, che garantirà servizi di informazione e prenotazione per tutte le esperienze proposte. Tutte le esperienze sono già pronte e prenotabili sul portale web destinazionepuglia.com oltre che diffuse sui canali promozionali del Comune di Ostuni e delle singole realtà coinvolte.

Già dal 1 aprile sarà possibile prendere parte a un bike tour – Andar per masserie, promosso da BikeRent& Tour- per scoprire e assaporare Ostuni attraverso una coinvolgente pedalata immersi nella verdeggiante piana degli ulivi con degustazione presso una tipica masseria. Gli appuntamenti prevedono anche due city tour a cadenza settimanale (ogni mercoledì e venerdì), visite guidate del centro storico tra il candore dei vicoli organizzate dallo staff dell’info-point. Da non perdere ogni sabato è l’escursione con Lubus, un pulmino vintage per scoprire il cuore più autentico dell’agro di Ostuni. Per chi desidera restare a contatto con la natura, domenica di Pasqua è l’occasione per pedalare sino al Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano tra ulivi e carrubi secolari. Il giorno di Pasquetta invece l’appuntamento è ai Giardini della grata, in compagnia della cooperativa Bio Solequo di Ostuni, realtà che da anni si dedica con passione alla cura e alla valorizzazione degli antichi orti medievali della città. Un’esperienza autentica, immersa nella natura e nella storia, pensata per chi desidera trascorrere questa giornata di festa in modo diverso, lento e consapevole.

Sarà l’occasione perfetta per vivere Ostuni in modo unico: tra cultura, tradizioni, sapori locali e tanto divertimento.