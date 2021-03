In Villa Castelli, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di CONSERVA Samuele, 22enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

In particolare, il ragazzo è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana, suddivisi in 10 dosi, che deteneva occultati in un muretto a secco, attiguo alla propria abitazione. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di rinvenire nella sua casa, del materiale utile alla pesatura e al confezionamento della suddetta sostanza, nonché 620,00 Euro ritenuti provento dell’attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.