I Carabinieri della Stazione di Mesagne coadiuvati dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato DELLA PORTA Antonio Carmelo, 53enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’uomo, nel corso della mattinata del 5 c.m. durante la perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 480 grammi di “marijuana”, 10 grammi di “cocaina”, suddivisi in dosi, e materiale vario per il confezionamento, occultati in un soppalco e nel sottoscala dell’abitazione.

L’arrestato, al termine formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale Brindisi, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.