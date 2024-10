San Pietro Vernotico (BR). n

Nella mattinata del 14 ottobre 2024, i Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, avendo notato nei giorni precedenti movimenti insoliti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, hanno ritenuto opportuno approfondire eseguendo una perquisizione domiciliare, anche con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno.

Nel corso delle operazioni, all’interno di un armadio della cucina, sono stati rinvenuti 30 grammi di cocaina, vario materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura della sostanza e la somma contante di € 850,00 in banconote di vario taglio che, in considerazione delle circostanze del rinvenimento, è da ritenersi verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.

L’indagato non è da ritenersi colpevole fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, in modo particolare contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.