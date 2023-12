– Al Quartiere Grutti e al parco “Roberto Potì” spettacoli di magia e illusionismo: a partire dalle ore 18 musica e divertenti spettacoli. Special guest dell’evento, dal programma televisivo “Tu si que vales”, Jack il Manipolatore, un artista unico nel suo genere, uno dei pochi in grado di proporre spettacoli di contact juggling, una disciplina che richiede estrema concentrazione per la realizzazione di spettacoli di illusioni ottiche. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito del programma “Natale 2023 a Mesagne”, è organizzato da “Lab Communications Eventi”. Evento gratuito.

– Concerto di Natale, giunto alla sua 13esima edizione il “Concerto bandistico F. Leo – L. Leo” dà appuntamento alle 19.30 presso la Chiesa Madre per il consueto evento musicale, dirige il maestro Francesco Poci, con la partecipazione dei soprani Marcella Diviggiano e Valentina Urbano. Ingresso gratuito

– “Natale d’incanto”, spettacolo musicale itinerante: a partire dalle ore 20 una passeggiata speciale verrà raccontata come un elegante viaggio dall’attrice esordiente Sveva Mantovano, partirà da piazza Sant’Anna dei Greci per poi spostarsi in piazza 4 Novembre e in piazza Commestibili: i giovani di “Effetto Notte” e “Miria Records” racconteranno in musica e attraverso monologhi a tema storie emozionanti. Il tour artistico si concluderà in piazza Orsini del Balzo, qui l’augurio per “L’anno che verrà”. Evento gratuito.

– “Pernia e Cola”, in replica la tradizionale commedia in vernacolo mesagnese: spettacolo sold out da giorni, l’incasso della serata sarà interamente devoluto in beneficenza.