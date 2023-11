Tutto è pronto per le festività natalizie a Carovigno. Nelle ultime ore, a Palazzo di Città, è stato presentato il cartellone degli eventi che terranno compagnia a cittadini e turisti per tutto il periodo più magico dell’anno. Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, l’assessore alla cultura e turismo, Sabrina Franco, e la consigliera Antonella La Camera.

Il ricco programma prevede una grande novità per la città della Nzegna: la pista di ghiaccio che sarà installata al centro della piazza sotto l’albero circondato da luminarie. Pista e luminarie faranno da cornice a una serie di eventi che l’amministrazione ha scelto per colorare il “Natale a Carovigno 2023”. Dalla solidarietà allo sport, passando dalle attività delle associazioni locali che hanno trovato spazio nella realizzazione del cartellone. Il 19 dicembre ci sarà il “Villaggio di Babbo Natale”, mentre il 28 dicembre un gradito ritorno in Piazza Nzegna, quello della cantautrice carovignese Camilla Magli, che sarà protagonista sul palco con Mary Fiore. Il 29 dicembre ci sarà un classico delle festività natalizie, “La notte dei Maghi”.

“Il Natale è un momento fondamentale per tutti – afferma il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti – ma soprattutto per i bambini e anche per gli adulti, un momento di socializzazione importante. Vivere la magia del Natale ci fa gioire e sperare che possano placare al più presto i tanti conflitti che i media ci raccontano ogni giorno. Per questo abbiamo pensato a un mese di eventi che vertono sul divertimento e la spensieratezza – conclude il sindaco Lanzilotti – dal Villaggio di Babbo Natale e della Befana, passando per i concerti di Natale, nel quale sono coinvolte sia le associazioni che le scuole”.

Tra le iniziative messe in atto, il massimo comune denominatore scelto dall’amministrazione è il “sentirsi a casa”, come sottolineato dall’assessore Sabrina Franco: “Le iniziative sono state volute prettamente per non far sentire nessuno solo ed essere vicini alle esigenze dei più bisognosi. Ci saranno tanti eventi, dalle tombolate alle iniziative di sport ed inclusione, perché ci teniamo a far vivere la magia del Natale a tutti. Abbiamo cercato di avere un occhio di riguardo, come sempre, per chi ha più bisogno” – chiude l’assessore Sabrina Franco.

Tra i protagonisti del Natale ci sono sicuramente i bambini, e le iniziative strizzano l’occhio proprio a loro: “Abbiamo messo in atto delle grandi novità che aprono la nostra città anche ai territori limitrofi – dichiara la consigliera Antonella La Camera – La vera novità è la pista di pattinaggio sul ghiaccio. L’accesso alla pista avrà anche delle agevolazioni per le famiglie in difficoltà; questo, in accordo con il settore dei servizi sociali. Tra gli altri appuntamenti che abbiamo fortemente voluto c’è la “Notte dei Maghi” ed il ritorno a Carovigno di Camilla Magli, che si esibirà con Mary Fiore. Abbiamo voluto che siano due grandi donne ad accendere le festività natalizie, visto il periodo così difficile che stanno affrontando le donne vittime di violenza”.