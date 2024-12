Una data speciale da vivere tra musica e presepi. Si terrà presso la Chiesa di Santa Maria in Betlem il Concerto di Natale del Coro polifonico “Sincopatici”; diretto dal M° Federico Dell’Olivo, l’ormai consueto appuntamento del 25 dicembre si svolgerà a partire dalle ore 20. Gli organizzatori annunciano un repertorio composto dai grandi classici della tradizione natalizia e da canti popolari americani. Con la partecipazione del M° Marcella Diviggiano e di Gianbattista Mitrugno, conduce Marina Poci. L’iniziativa è aperta a tutti, l’ingresso per assistere è libero.

Dalle 18 alle 21, si potranno visitare le creazioni inserite nel tour “I presepi nel cuore”, la mostra-concorso con le originali opere dedicate alla Natività e distribuite lungo il percorso tra l’Arco di Porta Grande, via Santacesaria, piazza Criscuolo, via Antonio Profilo e piazza Commestibili. Non è tutto. Nel centro storico, a partire dalle ore 18, i musicisti dell’“Alba Street Band”, fiati e percussioni, porteranno allegria nelle piazze e nelle strade dell’antico borgo eseguendo i brani più amati del periodo più magico dell’anno. Gli eventi sono organizzati dal Comune di Mesagne nell’ambito del cartellone allestito in occasione del periodo di festa.