La Fondazione San Giorgio per Natale attiva un importante progetto di Prevenzione Cardiologica Gratuita rivolto a quelle persone che vivono in condizioni di disagio economico e sociale nella città di Mesagne e che non posso permettersi cure adeguate, visite specialistiche ed esami diagnostici.

Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mesagne saranno individuati cittadini di entrambi i sessi, con età superiore ai 40 anni che versano in situazioni di bisogno, a cui verrà effettuato uno screening completo.

Il progetto vede il contributo di Apulia Diagnostic con i suoi cardiologi: Dott. Sergio Pede, Direttore Sanitario e la Dott.ssa Mariagrazia Leone.

L’iniziativa di prevenzione è finalizzata a valutare lo stato di “salute cardiovascolare” attraverso un esame clinico-strumentale (visita cardiologica, elettrocardiogramma, eco fast) sulla base del quale verrà formulata una diagnosi e fornite indicazioni terapeutiche di tipo farmacologiche e relative allo stile di vita.

Le giornate dedicate alla Prevenzione Cardiologica Gratuita sono il 15 e il 16 dicembre e si svolgeranno presso l’ambulatorio di Cardiologia del centro medico Apulia Diagnostic di Mesagne – Via Brindisi snc.

Ascolta il tuo cuore, scegli la prevenzione!

Il Progetto di Prevenzione Cardiologica Gratuita “NATALE NEL CUORE” promosso dalla Fondazione San Giorgio è un ulteriore iniziativa resa possibile grazie alla campagna 5×1000 e alle donazioni di aziende e privati cittadini.

Continuiamo a sostenere Fondazione San Giorgio, contribuiamo alla realizzazione di nuovi progetti ed iniziative utili alla crescita del territorio e alla promozione della prevenzione e dell’educazione alla salute.

Scopri come contribuire 👉www.fondazionesangiorgio.com

Apulia Diagnostic srl