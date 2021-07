I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno arrestato in flagranza di reato un 49enne del luogo, per detenzione e coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti.

L’operazione segue una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire uno zaino occultato nel vano lavanderia del primo piano dell’abitazione con all’interno 53 grammi di marijuana e vario materiale per il confezionamento della sostanza.

La successiva perquisizione, estesa a un garage in uso all’uomo, ubicato in una contrada del posto, permetteva di rinvenire ulteriori 954 grammi della medesima sostanza, nonché una serra munita di irrigazione e ventilazione con all’interno 82 vasi contenenti piante di canapa in crescita, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Taranto.