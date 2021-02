In attesa dell’agognata 35^ edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, programmata per il prossimo 6-8 giugno, una ventata di spirito agonistico è passata tra le vele delle derive del nostro Circolo della Vela Brindisi. Ieri, infatti, a Bari, presso il Circolo della Vela Bari, si è svolto il XVIII Trofeo Aldo d’Alesio, regata Valida per i titoli del Campionato Zonale 2021 e SELEZIONE NAZIONALE Classi – Laser

Standard – Laser Radial – Laser 4.7, alla quale hanno partecipato anche atleti del Circolo della Vela Brindisi, accompagnati e seguiti dal nostro Istruttore FIV di 2^ livello, Mauro De Felice.

Nonostante da più di un anno, a causa delle regole per prevenire la diffusione del Covid, il mondo delle regate fosse praticamente fermo, i nostri ragazze e ragazzi , in tutte e tre le prove di regata, si sono comportati in maniera egregia, competendo alla pari con gli altri atleti regatanti, provenienti dagli altri Circolo velici dell’VIII Zona FIV.

Un bravo ai nostri ragazzi e ragazze ed al loro Istruttore federale.

La prossima regata programmata per la Classe LASER sarà il 14 marzo, presso il Circolo Azimuth di Taranto.

Buon vento a tutti