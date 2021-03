I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 21enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, fermato alla guida dell’autovettura di un familiare, è stato trovato in possesso di otto pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 5,96 grammi, occultati nelle tasche anteriori dei pantaloni.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, in particolare 2,4 grammi del medesimo tipo e 0,30 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e una banconota da 10 euro, il tutto occultato in un ripostiglio sul terrazzo dell’abitazione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.