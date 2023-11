Brain Dinamo Brindisi – Mola New Basket 2012 90-71 (22-20, 20-14, 16-17, 32-20)

Dinamo Brindisi: Greco 8, Epifani 4, Drammeh 17, Janha Musa 15, Aloisio, Procopio 26, Pulli 4, Paciullo, Mongelli 2, Brunetti 12, Calcagni 2. Mazzeo. All. Cristofaro

Mola: Gangale 3, Birra 9, Laquintana 7, Catani 6, Sivo, Vidakovic 2, Trombetta 2, Guido 21, Di Palma, Lepore 0, Barnaba 20, All. Conte

Arbitri: Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia (BA) ed Eros Marseglia di Mesagne (BR)

Schiacciante e convincente vittoria della Brain Dinamo Brindisi che si impone per 90-71 contro Mola New Basket 2012 sul parquet di casa del PalaZumbo di Brindisi.

Un successo meritato per i ragazzi di coach Cristofaro che pur in vantaggio per gran parte del match hanno siglato il break decisivo nell’ultimo quarto grazie ad un perentorio parziale di 32-20. Ben 9 i giocatori a referto per la Dinamo con Andrea Procopio sugli scudi con 26 punti a referto. In doppia cifra anche Drammeh con 17, Janha Musa 15 e Gigi Brunetti che chiude il match con 12 punti. Per Mola non bastano i 21 punti di Guido ed i 20 Barnaba.

Nel primo parziale la partita vive di un sostanziale equilibrio. La Brain prova a giocare a ritmi alti affidandosi al tiro dalla distanza mentre Mola è precisa con Guido e Barnaba ed i giochi a due per i lunghi. La partita è bella e divertente ed alla prima sirena il tabellone segna 22-20.

Nel secondo quarto Procopio inizia a scaldare i motori sfruttando il suo arresto e tiro che gli frutta alcuni canestri dal centro dell’area mentre capitan Pulli si fa trovare sempre pronto in attacco con canestri e assist. Mola perde un po’ di incisività in attacco e la Dinamo ne approfitta per andare al riposo lungo con 8 lunghezze di vantaggio (42-34).

E’ Mola ad uscire meglio dalla pausa: una tripla di Guido ed un canestro di Catano costringono Cristofaro a chiamare un minuto di sospensione. Drammeh piazza una tripla ma la zona pari di Mola mette in difficoltà l’attacco dei padroni di casa. I viaggianti si aggiudicano il periodo per 16-17 con le squadre che vanno all’ultimo riposo sul 58-51.

Il capolavoro della Brain si compie nell’ultimo parziale. Greco in difesa è una roccia, Brunetti e Musa fanno la voce grossa nel pitturato con un super Procopio che, con 3 triple ed 11 punti consecutivi, consegna il primo break importante del match. Musa Janha al 34’ schiaccia in contropiede il + 18 (73-55) ed Epifani dopo una rubata sigla il 75-55 che fa impazzire i tifosi di casa. Mola è alle corde con la partita ormai indirizzata nonostante una strenua reazione degli ospiti che non riescono a cambiare l’inerzia della gara. Negli ultimi minuti c’è spazio per tutta la panchina brindisina con Matteo Mongelli e Riccardo Calcagni che mettono la propria firma sullo scout finale grazie alle ottime giocate dei compagni Mazzeo, Aloisio e Paciullo, con la partita che si chiude tra gli applausi del numeroso pubblico presente sul 90-71.

La Brain Dinamo Brindisi vince e convince e sale a 4 punti in classifica. Con il morale alto ma con il profilo basso ora l’attenzione è per le prossime due settimane che la vedranno in trasferta rispettivamente a Corato e Bari. Due match delicati prima del nuovo ritorno a casa sabato 25 novembre contro il Benevento.

Ufficio Comunicazione Brain Dinamo Brindisi