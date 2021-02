Oggi la Commissione per l’esame del progetto di fattibilità relativo al “Palaeventi” ha valutato positivamente la proposta candidata dalla società New Arena, aggiudicandole la gara.

Lo ha annunciato il Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, con un post su facebook.

Per Rossi è “un grande risultato per il futuro di Brindisi, il Palaeventi del basket Brindisi e del circuito culturale della Puglia è sempre più vicino”.

Per l’Assessore allo Sport, Oreste Pinto, “con l’ok della Commissione al progetto di fattibilità della “New Arena” si è compiuto un ulteriore passo avanti verso la tanto attesa prima pietra di quello che sarà il Palasport più bello e funzionale del Sud Italia“.

Pinto enuclea i passi futuri necessari per concludere l’iter autorizzativo:

“- entro pochi giorni l’Ufficio Contratti del Comune di Brindisi procederà all’aggiudicazione della gara;

– il soggetto vincitore costituirà l’ATI e depositerà il progetto definitivo;

– subito dopo sarà convocata la conferenza di servizi per acquisire pareri e nulla osta degli enti preposti”.

Questo il commento del rappresentante del Partito Democratico: “Siamo vicini al termine di un iter lungo e complesso. Ma ne varrà la pena: Brindisi avrà il suo nuovo impianto che sarà non soltanto la casa di una delle società di basket più forti d’Italia, ma un vero e proprio volano per lo sviluppo economico e turistico del territorio, potendo ospitare convegni, congressi, fiere, eventi sportivi e tanto altro“.