Si comunica che la società Happy Casa Brindisi e l’atleta Josh Perkins hanno rescisso di comune accordo il contratto in essere.

Al giocatore vanno i migliori auguri per un prosieguo di carriera ricco di successi e un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi di permanenza a Brindisi.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi