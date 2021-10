I soci della New Basket Brindisi spa, riuniti questo pomeriggio in assemblea ordinaria presso lo studio del notaio Braccio, hanno deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio. Si comunicano di seguito i componenti del Consiglio:

Fernando Marino: Presidente

Domenico Distante: Vice Presidente

Giuseppe Marinò: Consigliere

Maurizio Primiceri: Consigliere

Mario Tundo: Consigliere

“Sono estremamente contento della prestigiosa nomina ricevuta – commenta il dott. Domenico Distante – questa è una società che si pone sempre più come punto di riferimento a livello nazionale. I risultati storici ottenuti negli ultimi anni sono il frutto di un grande lavoro fuori dal campo che hanno reso la New Basket Brindisi una vera azienda a 360°. Andiamo avanti insieme – conclude il neo vice presidente – con la prospettiva, quanto prossima, di avere una nuova casa polifunzionale e all’avanguardia per l’intero meridione”.

