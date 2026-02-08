I colori della città, la “V” sul petto, il porto e le colonne terminali della Via Appia come sfondo. Le nuove immagini di New Friends’ Bike Brindisi, realizzate sul lungomare Regina Margherita, raccontano molto più di un cambio di divisa.

La maglia richiama l’azzurro e il bianco cittadini e porta al centro un simbolo sportivo che rimanda alla storia e all’identità di Brindisi, mentre il contesto scelto richiama la dimensione millenaria della città, del suo porto e del suo ruolo di luogo di passaggio e incontro.

Dietro questa nuova identità visiva c’è un percorso che affonda le radici nel tempo. New Friends’ Bike Brindisi nasce formalmente due anni fa, ma rappresenta la naturale evoluzione di una precedente esperienza, dando continuità a un cammino iniziato quasi quattordici anni fa. Un gruppo di persone provenienti da storie diverse, unite dalla passione per la bicicletta e dall’amore per il territorio, che ha scelto di strutturarsi per essere non solo un punto di aggregazione, ma anche un soggetto attivo nella vita cittadina.

Nei propri valori fondanti, New Friends’ Bike Brindisi ha posto la promozione della mobilità sostenibile, la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, l’attenzione alla sicurezza stradale e il rispetto reciproco tra tutti gli utenti della strada. Pedalare diventa così uno strumento di conoscenza del territorio e di lettura delle sue potenzialità, in una regione – Brindisi, il Salento e la Puglia – ricca di itinerari cicloturistici ancora poco valorizzati.

Il gruppo intende proporsi come interlocutore attento e responsabile nel confronto con le istituzioni, convinto che la tutela dei ciclisti e la diffusione di una cultura della mobilità dolce siano elementi centrali per la qualità della vita e per uno sviluppo sostenibile del territorio.