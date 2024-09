Si svolgerà sabato 21 e domenica 22 settembre 2024 il Bike Tour del Salento della ASD New Friends Bike di Brindisi

L’oramai consueto appuntamento col giro cicloturistico del Tacco dello stivale è giunto alla sua ottava edizione.

Il programma prevede sabato la partenza in mattinata dal lungomare Regina Margherita, in corrispondenza con la scalinata delle Colonne terminali della Via Appia, e l’arrivo a Leuca nel primo pomeriggio, con un itinerario che si snoderà lungo la litoranea adriatica.

Domenica mattina si partirà di buon’ora dall’estrema punta della Penisola Salentina e si ritornerà a Brindisi attraverso l’itinerario jonico sino a Porto Cesareo, per poi svoltare in direzione San Pancrazio Mesagne.

Anche quest’anno la nostra iniziativa avrà diversi fini, oltre a quello sportivo e ricreativo.

Come facciamo da anni, dedicheremo la nostra fatica ai ciclisti vittime della strada, appellandoci alle autorità affinché venga garantita più tranquillità a coloro che utilizzano la bici negli spostamenti urbani, per cicloturismo e per pratica sportiva, chiedendo percorsi dedicati, adeguati, segnalati e con i necessari requisiti di sicurezza .

La bici è simbolo di rispetto della natura, ma anche di pace. Per questa ragione, anche noi, nel nostro piccolo, pedaleremo rivolgendo i nostri pensieri verso le vittime dei conflitti in corso, in special modo i tantissimi bambini rimasti uccisi o mutilati per i bombardamenti, auspicando che le armi finalmente tacciano e si addivenga ad una risoluzione pacifica di tutte le guerre che insanguinano il mondo.

Infine un pensiero alla nostra terra, la Penisola Salentina, a cui ogni anno dedichiamo questa pedalata costiera di due giorni , quale atto d’amore verso le nostre radici ed il nostro rinomato patrimonio naturale, culturale, storico, paesaggistico, enogastronomico, una inestimabile ricchezza da salvaguardare, difendere gelosamente e tramandare ad ogni costo alla generazioni che verranno.