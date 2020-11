Non è mai successo nella storia politica cittadina anzi forse nazionale che una maggioranza cedesse ad un funzionario del Ministero degli Interni la programmazione , l’indirizzo politico e la realizzazione di un programma, fatta eccezione per i Commissari nominati per gestire temporaneamente il Municipio di Brindisi.

Si caro Sindaco, Lei ha fatto una cosa che non ha nulla di politico, di razionale e di trasparente.

Ha mostrato in questo frangente la sua incapacità a noi già nota, a poter guidare come primo cittadino la nostra citta.

Lei sa’ cosa è un bilancio di un ente ? E’ Lo strumento economico e finanziario che da le gambe al programma politico di una coalizione e di una maggioranza che governa le istituzioni.

Lei , insieme alla sua maggioranza, con una semplicità disarmante , ha delegato un Commissario a dettare i tempi della politica , a dire cosa potete e non potete fare , a tagliare e a fare tutto cioè che Lui riterrà opportuno fare per il COMUNE di Brindisi.

Lei è la sua maggioranza sarete spettatori ossequiosi di quello che la politica non deciderà .

Le pare una cosa normale ?

La conseguenza di questo suo gesto può essere solo una ,deve dichiarare il fallimento politico suo e della sua maggioranza deve trarre le conseguenze, se pur tragiche per la città , ma deve farlo.

Lo deve a tutta quella brava gente, a tutti quelli elettori che le hanno dato fiducia e che hanno creduto in Lei , nel suo programma e nella sua coalizione .

Lo deve ai giovani puliti di “-Ora Tocca a Noi” , che speravano di cambiare la citta , con Lei , ed i suoi programmi.

Lo deve a tutti quei ragazzi che L’ hanno votata ed ora sono delusi ed amareggiati.

Lo deve a tutta la città quella che ha scelto Lei per il suo futuro è non una persona a modo e perbene come Roberto Cavalera.

La storia caro Sindaco non L’ ha cambiata , anzi il suo atteggiamento ha ancora di più allargato la frattura tra le istituzioni e la citta’ , tra la città che pulsa , produce e vive e la sua citta quella dei balocchi , delle chiacchiere e delle favole senza fine.

Ma come ha potuto scrivere e dire quelle cose , Lei vuole dimostrare alla città che un suo dipendente ha torto ( il Dirigente ai servizi finanziari ) e per questo chiama ad arbitro un Funzionario del Ministero degli Interni0

.

Lei aveva dalla sua tre cose che le avrebbero permesso di votare il suo schema di bilancio , la prima Lei e’ il Sindaco di questa citta , eletto dal popolo , ed aveva la capacità di assumersi la sue responsabilità , secondo, lei e’ sostenuto da una maggioranza che doveva assumersi le sue responsabilità , terzo i conti e gli studi ragionieristici se sbagliati vanno confutati , se invece sono veri ha l’obbligo di lasciare la sua Poltrona .

Un ragionamento semplice , non contorto o difficile.

Non mi piace speculare sulle disgrazie altrui , ma quello che il suo ex Assessore al bilancio , dimissionario ha dichiarato e’ politicamente gravissimo, Lei è solo LEI si e’ occupato del bilancio ed ha surrogato su alcune scelte il titolare della delega.

La sua maggioranza dove era? Non discutete non vi confrontate , sulle cose da fare per la città , per i cittadini , la sua maggioranza deve alzare solo la mano in Consiglio Comunale , che brutta fine per la politica .

Credo che le istituzioni siano prigioniere dei singoli , esterni all’amministrazione.

I partiti devono svolgere la loro funzione nelle loro sedi ed attraverso i rappresentanti istituzionali , devono svolgere la loro azione politico amministrativa comunicando al Sindaco le proprie posizioni .

I partiti non occupano le istituzioni.

Vede Sindaco , il suo boia ha un nome si chiama Partito Democratico, ogni giorno che passa le scava con pazienza certosina la sua fossa , Lei rimarrà solo, sarà L’ unico colpevole di questo disastro politico e finanziario e gestionale.

Il Pd si riciclerà dirà che la colpa e’ di quei consiglieri comunali, che non ci saranno più , di segretari cittadini cambiati e si ripresenterà sotto nuove spoglie , rifacendosi una verginità”’, continuando ad imbrogliare la città.

Torni ad essere quel consigliere di opposizione che era , con la spina dorsale diritta, senza compromessi , pieno di volontà ed entusiasmo , faccia cioè che è giusto fare per la città .

Prenda atto di una triste verità, Lei non può più’ fare il Sindaco di Brindisi, non aspetti che siano gli altri a mandarla a casa ,lo faccia Lei come scelta di responsabilità, la citta le sarà grata.

Claudio Niccoli

Segr. Prov.le Idea per Brindisi